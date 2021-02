Sporting contrata Paulinho com Borja e Sporar no SC Braga

Segundo o Sporting de Braga,





O Sporting anunciou que o avançado assinou um contrato válido até 30 de junho de 2025, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.







Natural de Barcelos, Paulinho, de 28 anos, jogou quase sempre em clubes minhotos, exceção feita à temporada de 2012/13, quando alinhou no Trofense, emblema ao qual chegou depois de cumprir a formação e chegar aos seniores no Santa Maria.Depois, voltou a Barcelos, para jogar no Gil Vicente durante quatro temporadas, antes de rumar ao Sporting de Braga, no final da época 2016/17, tornando-se referência nos bracarenses, nos quais celebrou 63 golos, em 153 jogos.Antes,





O avançado esloveno Andraz Sporar chegou aos "leões" na época passada, no mercado de inverno, proveniente do Slovan Bratislava. Esta época alinhou em 20 jogos e marcou quatro golos, seguindo agora para o Sporting de Braga.