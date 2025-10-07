Sporting CP reforça equipa de atletismo com quatro jovens talentos

A apresentação decorreu no Pavilhão João Rocha, com exceção de Francisco Marques, que se encontra a estudar e competir nos Estados Unidos. O atleta de 22 anos, especialista nos 60 e 110 metros barreiras, regressa ao clube onde se formou, após uma época de destaque ao serviço do CF “Os Belenenses”, onde foi segundo classificado no Campeonato de Portugal e participou nos Europeus sub-23.





Beatriz Castelhano, de 20 anos, chega da ACDR Arneirense e compete nas provas de velocidade (60, 100 e 200 metros). A jovem atleta, já integrada na equipa sénior de Portugal, revelou estar “bastante orgulhosa” por representar o Sporting CP, clube que considera “grande” e ideal para a sua evolução. Ambiciona bater o recorde nacional sub-23 nos 60 metros e melhorar as suas marcas pessoais nas restantes distâncias.





Diogo Meneses, também com 22 anos, reforça o setor do salto com vara, vindo da Juventude Vidigalense. O atleta encara esta mudança como “um grande salto na carreira” e pretende aproveitar ao máximo a experiência competitiva que o Sporting CP lhe proporciona.





Embora prefira manter a sua meta pessoal em segredo, garante que quer “ir a todas as provas” e contribuir para os objetivos coletivos.





A mais jovem do grupo é Maria Jesus, de apenas 17 anos, oriunda do AC Batalha. Especialista em meio-fundo (800, 1500 e 3000 metros), a atleta destaca-se pela maturidade e ambição. “Sinto-me muito feliz e grata pelo reconhecimento. Vou dar tudo por este clube”, afirmou. A sua disciplina favorita são os 1500 metros, e pretende melhorar a explosão na corrida, evitar lesões e representar o Sporting CP e Portugal ao mais alto nível.





Paulo Reis, coordenador da secção de atletismo leonina, explicou que as contratações respondem a necessidades específicas da equipa e fazem parte de uma estratégia de renovação. “O Diogo Meneses surge para colmatar a saída de Carlos Pitra, histórico saltador do clube.

A Beatriz já estava referenciada há muito tempo e esta era a época certa para a sua integração. A Maria Jesus é uma aposta de futuro, com grande margem de progressão, e o Francisco Marques regressa após uma época de excelência”, sublinhou o dirigente.





Com estas quatro entradas, o Sporting CP reforça a sua ambição de continuar a dominar o panorama nacional do atletismo e a formar atletas com potencial para brilhar também a nível internacional.