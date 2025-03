Sporting cumpre diante do Ladoeiro rumo às `meias` da Taça de futsal

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, os 'leões' iniciaram a sua prestação na 'final a oito' com uma resposta categórica, perante um adversário do segundo escalão, que procurou sempre fazer frente ao tetracampeão nacional, apesar da menor valia.



No primeiro tempo, o conjunto de Idanha-a-Nova foi resistindo, pela sua organização defensiva e alguma ineficácia 'leonina' para manter a desvantagem nos dois golos apenas.



Porém, na metade complementar, o Sporting conseguiu aproveitar o desgaste contrário para 'cavar um fosso' maior no marcador.



Zicky Té com dois golos e uma assistência foi a individualidade em maior plano de evidência, mas sempre inserido numa exibição sportinguista que valeu pelo seu forte coletivo.



Foi o pivô internacional português que inaugurou o marcador, logo aos dois minutos, ao finalizar com a baliza descoberta, ao segundo poste, dando sequência à boa jogada que lhe antecedeu.



Apenas dois minutos depois, Pauleta, solto de marcação, desferiu um remate preciso para um prematuro 2-0, que poderia despoletar uma situação espinhosa para o Ladoeiro.



Porém, o conjunto do segundo escalão soube bater-se defensivamente, num duelo de sentido único, e apenas na segunda metade voltaria a sofrer golos.



O Ladoeiro manteve uma postura mais ousada, procurando, a espaços, ter mais bola e subir no terreno, acabando por abrir mais terreno para as investidas do Sporting, que bem aproveitou a circunstâncias com o golo de Rúben Freire, três minutos após o regresso dos balneários.



Face à fadiga física e mental pelo novo golo sofrido, o Ladoeiro não conseguiu manter o anterior rigor, vendo Alex Merlim fazer também o gosto ao pé, aos 28 minutos, seguido pelo 'bis' de Zicky Té, praticamente de seguida.



Também Pauleta conseguiu chegar ao segundo golo da conta pessoal, aos 35 minutos, e o resultado final ficou estabelecido aos 39, por Bruno Rafael, que se estreou a marcar pelo Sporting, dando um ligeiro toque no esférico, após calcanhar de Zicky Té.