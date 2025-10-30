Sporting de classe vence de novo e está nos oitavos da Champions de futsal

Em Makarska, um dia depois de golear, na estreia do Grupo 4 da Ronda Principal, os kosovares do Pristina, por 19-1, o resultado mais expressivo dos ‘leões’ em 17 presenças na ‘Champions’, o conjunto português bateu agora o vice-campeão da Europa, que no seu historial foi campeão em 2013 e 2015, avançando já para a próxima ronda.



Como os três primeiros de cada grupo acedem aos oitavos de final, o Sporting, com dois triunfos em ‘poule’ de quatro formações, já está na fase seguinte, tal com o Benfica que, em Malta, no Grupo 3, também já alcançou dois êxitos.



Os pupilos de Nuno Dias demoraram 12 segundos a marcar, através de Zicky que, com bom trabalho individual, rodou em zona frontal à entrada da área e atirou para o fundo das redes, antes de Tomás Paçó ampliar, aos 07 minutos, igualmente em lance individual no qual ganhou duelo físico a adversário.



Com um jogo irrepreensível em todos os capítulos, os lisboetas fizeram o terceiro em contra-ataque concluído por Diogo Santos, aos 10, porém os cazaques reduziram, por Arrieta, no minuto seguinte, limitando-se a encostar junto ao poste.



No lance imediato, Diogo Santos, sem marcação frente à baliza, fez o quarto, da mesma zona, à entrada da área, de onde saiu o quinto golo, de Felipe Valário, aos 13, bem como o segundo do Kayrat, de Tursagulov, um minuto antes.



No segundo tempo, os verde e brancos persistiram com a forte pressão, impedindo o adversário de construir ofensivamente, ainda assim também foram algo perdulários no ataque.



De todo o modo, Felipe Valério, aos 26, ‘sentou’ um adversário e desferiu potente remate, num dos mais belos tentos da partida, que no minuto seguinte teve o derradeiro golo, de Wesley França, após recuperação de bola no ataque.



Vencedor da competição em 2019 e 2021, o Sporting já está nos ‘oitavos’, que vão integrar 16 equipas provenientes da ronda principal - 12 do caminho A e quatro do B - e serão disputados em dois duelos, agendados para 24 de novembro e 05 de dezembro.



Neste novo formato, os oito vencedores dessas eliminatórias apuram-se para aos ‘quartos’, também a duas mãos, que antecedem a final a quatro, prevista para maio de 2026, em Pesaro, em Itália.

