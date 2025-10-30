Sporting
Sporting de classe vence de novo e está nos oitavos da Champions de futsal
O Sporting goleou hoje o poderoso Kairat Almaty, por 7-2, garantindo antecipadamente um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futsal, em ‘poule’ que decorre na Croácia.
Em Makarska, um dia depois de golear, na estreia do Grupo 4 da Ronda Principal, os kosovares do Pristina, por 19-1, o resultado mais expressivo dos ‘leões’ em 17 presenças na ‘Champions’, o conjunto português bateu agora o vice-campeão da Europa, que no seu historial foi campeão em 2013 e 2015, avançando já para a próxima ronda.
Como os três primeiros de cada grupo acedem aos oitavos de final, o Sporting, com dois triunfos em ‘poule’ de quatro formações, já está na fase seguinte, tal com o Benfica que, em Malta, no Grupo 3, também já alcançou dois êxitos.
Os pupilos de Nuno Dias demoraram 12 segundos a marcar, através de Zicky que, com bom trabalho individual, rodou em zona frontal à entrada da área e atirou para o fundo das redes, antes de Tomás Paçó ampliar, aos 07 minutos, igualmente em lance individual no qual ganhou duelo físico a adversário.
Com um jogo irrepreensível em todos os capítulos, os lisboetas fizeram o terceiro em contra-ataque concluído por Diogo Santos, aos 10, porém os cazaques reduziram, por Arrieta, no minuto seguinte, limitando-se a encostar junto ao poste.
No lance imediato, Diogo Santos, sem marcação frente à baliza, fez o quarto, da mesma zona, à entrada da área, de onde saiu o quinto golo, de Felipe Valário, aos 13, bem como o segundo do Kayrat, de Tursagulov, um minuto antes.
No segundo tempo, os verde e brancos persistiram com a forte pressão, impedindo o adversário de construir ofensivamente, ainda assim também foram algo perdulários no ataque.
De todo o modo, Felipe Valério, aos 26, ‘sentou’ um adversário e desferiu potente remate, num dos mais belos tentos da partida, que no minuto seguinte teve o derradeiro golo, de Wesley França, após recuperação de bola no ataque.
Vencedor da competição em 2019 e 2021, o Sporting já está nos ‘oitavos’, que vão integrar 16 equipas provenientes da ronda principal - 12 do caminho A e quatro do B - e serão disputados em dois duelos, agendados para 24 de novembro e 05 de dezembro.
Neste novo formato, os oito vencedores dessas eliminatórias apuram-se para aos ‘quartos’, também a duas mãos, que antecedem a final a quatro, prevista para maio de 2026, em Pesaro, em Itália.
