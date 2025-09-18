Sporting de `duas caras` vence Kairat na estreia na Youth League

Daniel Ciesielski (13 minutos), Flávio Gonçalves (23) e Diogo Martins (56) colocaram o Sporting a vencer de forma tranquila por 3-0, mas o Kairat reduziu para 3-2, com um ‘bis’ de Azamat Tuyakbayev, aos 70 e 77, após o que o guarda-redes Miguel Gouveia vestiu a capa de herói para negar o empate.



O Kairat entrou na partida a testar os reflexos de Miguel Gouveia, por Ismail Bekbolat e Azamat Tuyakbayev, aos três e sete minutos, respetivamente, mas foi o Sporting a marcar por Daniel Ciesielski, aos 13 minutos, na sequência de um canto de Chris Grombahi.



O Sporting aumentou a vantagem por Flávio Gonçalves, aos 23 minutos, tendo o guarda-redes cazaque Ildar Mendygaliyev negado o golo ao mesmo jogador, aos 33, e a Daniel Costa, aos 34.



Aos 36 minutos, o guarda-redes Miguel Gouveia voltou a levar a melhor no duelo com Azamat Tuyakbayev e no inicio da segunda parte o Sporting voltou a criar perigo por Flávio Gonçalves, aos 46, e elevou para 3-0 por Diogo Martins, aos 56.



O Sporting desperdiçou uma grande penalidade por Flávio Gonçalves, aos 64 minutos, e foi o Kairat a crescer no jogo. Após uma primeira ameaça resolvida por Miguel Gouveia, reduziu para 3-1 por Azamat Tuyakbayev, aos 70.



A perder fulgor, discernimento e a cometer erros na sua intermediária, a equipa 'leonina' permitiu ao Kairat reduzir para a diferença mínima por Azamat Tuyakbayev, aos 77 minutos, ficando a acreditar na possibilidade do empate.



Nos minutos finais, Miguel Gouveia negou o empate a Azamat Tuyakbayev, que foi o jogador mais inconformado com o resultado na equipa do Kairat, que ainda fez tremer o Sporting.