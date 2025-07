Sporting de pré-época bate Sunderland

No Estádio Algarve, bastou um golo de Trincão, logo aos 10 minutos, para os ‘leões’ somarem a terceira vitória em sete jogos na pré-época, poucas horas depois de terem empatado (1-1) com o Farense, à porta fechada, em Lagos.



No segundo teste à vista dos seus adeptos, depois do ‘4-2-3-1’ utilizado frente ao Celtic na quarta-feira, o Sporting mostrou-se hoje mais maleável em termos táticos, variando entre dois sistemas, à semelhança do que fez muitas vezes no final da última temporada.



A equipa de Rui Borges defendeu em ‘4-4-2’, com Trincão e Harder juntos na primeira fase de pressão, e mudava para ‘3-4-3’ com bola, com Eduardo Quaresma a fixar-se na posição de central na companhia de Debast e Inácio, enquanto Geovany Quenda e Matheus Reis exploravam os corredores.



Os ‘leões’ adiantaram-se no marcador aos 10 minutos, na sequência de um passe longo de Debast, que desmarcou Harder, com o dinamarquês a ultrapassar o guarda-redes Noukeu e a passar atrasado para a conclusão fácil de Trincão, junto à pequena área.



A equipa ‘leonina’ mostrou, porém, dificuldades em controlar o jogo e, até final da primeira parte, permitiu que o Sunderland, recém-promovido à Premier League, criasse várias oportunidades de golo.



Eliezer Mayenda, aos 23 minutos, atirou ao lado, na sequência de boa jogada pela esquerda, enquanto Chemsdine Talbi, aos 31, e Habib Diarra, aos 40, obrigaram Rui Silva a duas boas defesas.



O Sunderland mudou os 10 jogadores de campo no arranque da segunda metade, num período marcado pelo equilíbrio e pela lentidão de processos, com as duas equipas a exibirem-se em autêntico ritmo de pré-época.



Os ‘leões’ tentaram ‘acelerar’ aos poucos, visando a baliza de Nna Noukeu em lances de Trincão, com um remate em jeito de fora da área que passou perto do poste, aos 64 minutos, e Quenda, que atirou com perigo ao lado, aos 68.



A formação ‘verde e branca’, agora com três vitórias, três empates e uma derrota na pré-época 2025/26, controlou o jogo até final, mas esteve longe de criar mais ocasiões de golo.



O uruguaio Franco Israel e o brasileiro Biel não foram utilizados pelo técnico Rui Borges nos dois jogos realizados hoje, com a imprensa desportiva a dar como certa a saída de ambos.



O Sporting encerra a pré-temporada com o Troféu Cinco Violinos, na sexta-feira, frente aos espanhóis do Villarreal, no Estádio Nacional, em Oeiras, em virtude das obras que ainda estão a decorrer no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



A equipa ‘leonina’ estreia-se oficialmente em 31 de julho, também no Estádio Algarve, frente ao Benfica, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.



Jogo disputado no Estádio Algarve.



Sporting – Sunderland, 1-0.



Ao intervalo: 1-0.



Marcador:



1-0, Trincão, 10 minutos.







Equipas:



- Sporting: Rui Silva, Eduardo Quaresma, Debast, Gonçalo Inácio, Matheus Reis, Hjulmand, Morita, Trincão, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda e Conrad Harder. Jogaram ainda Rayan Lucas, Diogo Travassos e David Moreira.



Treinador: Rui Borges.



- Sunderland: Nna Noukeu, Trai Hume, Dan Ballard, Jenson Seelt, Harrison Jones, Habib Diarra, Noah Sadiki, Chemsdine Talbi, Simon Adingra, Eliezer Mayenda e Enzo Le Fée. Jogaram ainda Tom Lavery, Triantis, Zak Johnson, Jenson Jones, Alan Browne, Dan Neil, Patrick Roberts, Aleksic, Ahmed Abdullahi, Tutierov, Matthew Young e Ogunsuyi.



Treinador: Régis Le Bris.



Árbitro: Hélder Malheiro (AF Lisboa).



Ação disciplinar: Cartão amarelo a Pedro Gonçalves (90+4).



Assistência: Cerca de 8.000 espetadores.