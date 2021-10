Sporting de "serviços mínimos" supera Moreirense com golo de Coates

O uruguaio faturou de cabeça aos 16 minutos, como já tinha feito a meio da semana, na Liga dos Campeões, com dois golos aos turcos do Besiktas, permitindo ao Sporting manter-se colado ao FC Porto na liderança provisória, com 23 pontos, mais dois que o Benfica, que joga no domingo, em Vizela, enquanto o Moreirense é 14.º, com sete.Nuno Santos, a alinhar na ala esquerda, foi a maior novidade no ‘onze’ sportinguista, ‘empurrando’ Matheus Reis para o lugar de Feddal, no centro da defesa, mas também no meio-campo houve trocas, com Daniel Bragança em detrimento de Matheus Nunes.Já o Moreirense, em relação à equipa inicial que derrotou o Oriental Dragon, na Taça de Portugal, mexeu três unidades para o jogo de Alvalade: Kewin Silva, Steven Vitória e Felipe Pires substituíram Miguel Oliveira, Artur Jorge e Yan Matheus, respetivamente.O Sporting, como esperado, foi ‘dono’ da posse de bola desde cedo, mas o Moreirense surgiu desinibido e a querer disputar a partida ‘cara a cara’, utilizando os flancos para atacar com critério, embora a primeira ocasião tivesse mesmo pertencido ao campeão nacional, por Paulinho, que, solicitado por Sarabia, dominou bem, mas atirou por cima.A melhor oportunidade dos nortenhos decorreu aos 13, num ataque veloz conduzido por Abdu Conte, que cruzou rasteiro para um remate de Rafael Martins, em zona frontal, contra Adán, a segurar a dois tempos, antecipando o tento inaugural ‘leonino’.A máxima ‘quem não marca, sofre’ aplicou-se na perfeição, pois, quase de imediato, aos 16, o Sporting chegou ao golo, pelo capitão Coates, que subiu ‘ao terceiro andar’ num canto apontado por Sarabia e cabeceou para o fundo das redes de Kewin Silva.O golo ‘verde e branco’ acalmou um pouco um encontro que estava entretido, com o Sporting a ‘fechar’ bem os espaços ao Moreirense, que só chegou perto da baliza de Adán de bola parada, enquanto os lisboetas só voltaram a ameaçar perto do descanso, num grande falhanço de Paulinho, a atirar por cima numa tremenda oferta dos cónegos.A segunda parte iniciou-se como terminou a primeira, com Paulinho a ser perdulário, desta feita em dois lances consecutivos: o primeiro a rematar, já com pouco ângulo, contra o corpo de Kewin Silva, e o segundo a atirar ao lado, com tudo para marcar, depois de uma assistência com ‘conta, peso e medida’ de Pedro Gonçalves pela direita.A turma de Alvalade, fora o desperdício de Paulinho, parecia satisfeita com a vantagem tangencial e limitou-se a controlar as incidências, perante um Moreirense com pouco atrevimento, em comparação com os primeiros minutos, sem criar ocasiões de relevo na etapa complementar, onde só Sarabia, de livre (56), e Nuno Santos criaram perigo.O espanhol atirou perto do poste direito da baliza de Kewin Silva e Nuno Santos, aos 73, após um canto, ‘encheu’ o pé e disparou de muito longe, por cima da trave, sem desfazer o 1-0, suficiente para o Sporting se juntar ao FC Porto no topo da tabela.