Sporting
Liga dos Campeões
Sporting defronta Bodo/Glimt nos oitavos da Champions
O Sporting vai discutir com os noruegueses do Bodo/Glimt a passagem aos quartos de fonal da Liga dos Campeões, determinou o sorteio dos 'oitavos' realizado em Nyon, na Suíça.
As duas mãos da próxima ronda estão previstas para 10/11 e 17/18 de março. Por ser cabeça de série, o Sporting inicia a eliminatória fora de casa. O vencedor defrontará nos quartos de final o clube que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal.
Bodo/Glimt-Sporting
Manchester City-Real Madrid
PSG-Chelsea
Newcastle-Barcelona
Galatasaray-Liverpool
Atlético Madrid-Tottenham
Atalanta-Bayern Munique
Bayer Leverkusen - Arsenal