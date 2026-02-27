Sporting defronta Bodo/Glimt nos oitavos da Champions

As duas mãos da próxima ronda estão previstas para 10/11 e 17/18 de março. Por ser cabeça de série, o Sporting inicia a eliminatória fora de casa. O vencedor defrontará nos quartos de final o clube que sair do embate entre os alemães do Bayer Leverkusen e os ingleses do Arsenal.





Bodo/Glimt-SportingManchester City-Real MadridPSG-ChelseaNewcastle-BarcelonaGalatasaray-LiverpoolAtlético Madrid-TottenhamAtalanta-Bayern Munique