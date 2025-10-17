Sporting defronta Glasgow City nos `oitavos` da Taça da Europa feminina

As ‘leoas’, que eliminaram na ronda anterior as suecas do Rosengard (3-0 em casa e 2-2 fora), depois de caírem da Liga dos Campeões face às italianas da Roma (2-1 fora e 0-2 em casa), jogam a primeira mão na Escócia, em 11 ou 12 de novembro, e a segunda em Portugal, uma semana depois, em 19 ou 20.



No caso de conseguir um lugar nos quartos de final, que se realizam já em 2026, em 11 e 12 de fevereiro (primeira mão) e 18 e 19 do mesmo mês (segunda), o Sporting enfrenta o vencedor do duelo entre as holandesas do Ajax e as suecas do Hammarby, com primeiro jogo em casa.



Quanto às meias-finais, em 24 e 25 de março e 01 e 02 de abril, o Sporting tem quatro possíveis adversários, as austríacas do Áustria Viena, as belgas do Anderlecht, as suíças do Young Boys ou as checas do Sparta Praga, e começará fora.



A final da prova também se disputa a duas mãos, em 25 ou 26 de abril e 02 ou 03 de maio, e, caso lá chegue, o conjunto ‘leonino’ já sabe que receberá o primeiro embate.



Häcken (Suécia), Inter Milão (Itália), Breidablik (Islândia), Fortuna Hjorring e Nordsjaelland (ambos da Dinamarca), Mura (Eslovénia), PSV Eindhoven (Países Baixos) e Eintracht Frankfurt (Alemanha) são os possíveis oponentes.



A Taça da Europa feminina cumpre em 2025/26 a primeira edição e, além do Sporting, Portugal também esteve representado pelo Sporting de Braga, que caiu na eliminatória anterior, perante as belgas do Anderlecht (1-1 fora e 2-3 após prolongamento em casa).

