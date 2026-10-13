Sporting defronta Lens na Champions





(Com Lusa)

A equipa lisboeta estreou-se na ‘Champions’ com uma vitória por 3-1 na receção aos turcos do Galatasaray, enquanto o Lens impôs-se por 3-2 no estádio do Slavia de Praga, graças a dois golos marcados depois dos 90 minutos, no penúltimo jogo sob o comando do treinador alemão Dino Toppmöller, que foi substituído pelo adjunto Yannick Cahuzac.O Lens está longe do fulgor da época passada, em que obrigou o Paris Saint-Germain (bicampeão europeu em exercício) a trabalho redobrado para revalidar o título francês, e ocupa um modesto 10.º lugar na Ligue 1, ainda que tenha quebrado na sexta-feira uma série de quatro partidas sem vencer, ao impor-se por 2-1 ao Lyon, treinado pelo português Paulo Fonseca.Terceiro classificado na I Liga, o Sporting também atravessou recentemente uma fase conturbada, tendo concedido dois empates seguidos no campeonato português, mas também terminou na sexta-feira esse ciclo negativo, com um triunfo por 3-1 no estádio do Sporting de Braga, num jogo em que até chegou ao intervalo em desvantagem.O médio ofensivo Rodrigo Zalazar foi um dos principais responsáveis pela reviravolta ‘leonina’, depois de ter começado o jogo no banco de suplentes, mas o internacional uruguaio manteve-se menos de 30 minutos em campo e é uma baixa de vulto para o treinador Rui Borges para o encontro com os franceses, com início às 17:45 (hora de Lisboa), e também para o duelo com o LASK Linz, na próxima semana.A outra equipa portuguesa presente na atual edição da ‘Champions’ é o FC Porto, campeão nacional em título e líder destacado da I Liga, que joga na quarta-feira em Sevilha, frente ao Betis, depois de se ter estreado com uma derrota em casa perante o Manchester City, por 2-0.