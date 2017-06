RTP 29 Jun, 2017, 19:58 | Sporting

Num comunicado na sua página oficial, o clube leonino, informa que o jogo de apresentação da equipa de Futebol Profissional do Sporting Clube de Portugal vai realizar-se no próximo dia 22 de Julho, no Estádio José Alvalade, frente ao AS Monaco, campeão francês e semi-finalista da última edição da Liga dos Campeões.