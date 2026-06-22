Sporting defronta Mónaco no Troféu Cinco Violinos

(Com Lusa)

Em comunicado, os ‘leões’ adiantam que vão começar a trabalhar na Academia de Alcochete, antes de se mudarem para o Algarve, onde vão estagiar de 11 a 20 de julho.Nesse período, o Sporting vai realizar dois jogos de preparação no Estádio Algarve, frente aos campeões escoceses do Celtic, em 14 de julho, e com os franceses do Estrasburgo, em 20.Em 25 de julho, realiza-se mais uma edição do Troféu Cinco Violinos, com o Mónaco a ser o convidado para o jogo de Alvalade, com o último encontro de preparação para a nova temporada a acontece em 31 de julho, de novo no Estádio Algarve, frente aos ingleses do Nottingham Forest, treinados pelo português Vítor Pereira.Após o segundo lugar na última edição da I Liga, os comandados de Rui Borges a terem o primeiro jogo oficial previsto para o fim de semana de 9 de agosto, quando arranca a 93.ª edição do principal campeonato nacional de futebol.