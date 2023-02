Sporting defronta o Arsenal nos "oitavos" da Liga Europa

O Sporting fica a conhecer o adversário nos oitavos de final da Liga Europa de futebol, ao final da manhã.





Zoltán Gera, vice-campeão da Liga Europa pelo Fulham em 2009/10 foi apresentado como o embaixador da competição. Gera também teve duas passagens pelo Ferencváros, equipa que esteve entre as 16 envolvidas no sorteio.







Assim a equipa leonina defrontará o Arsenal nesta fase da competição.





O encontro da primeira mão está marcado para 9 de março, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enquanto o embate da segunda mão realiza-se uma semana depois, no dia 16, na casa dos atuais líderes da Premier League.





Eis o quadro completo dos jogos sorteados:





Union Berlin-Union Saint-Gilloise





Sevilha-Fenerbahçe





Juventus-Friburgo





Bayer Leverkusen-Ferencváros





Sporting-Arsenal





Manchester United-Betis





Roma-Real Sociedad





Shakhtar Donetsk-Feyenoord



A formação leonina está pela quarta vez nos oitavos de final, fase em que caiu em 2009/10 e que ultrapassou em 2011/12 (chegou às meias-finais) e 2017/18 (quartos de final).







Os "leões" chegaram a esta fase depois de terem afastado no "play-off" os dinamarqueses do Midtjylland, com uma vitória por 4-0 fora, depois de um empate a um em Alvalade.



O sorteio da Liga Europa realizou-se com o único condicionamento, não poderem defrontar-se equipas do mesmo país.