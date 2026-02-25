Sporting defronta Real Madrid ou Bodo/Glimt nos oitavos de final

Ao terminarem no sétimo lugar, penúltimo de entrada automática naquela ronda, os bicampeões portugueses evitaram o play-off, no qual foram afastados pelos alemães do Borussia Dortmund na temporada passada, e ficaram com quatro adversários possíveis, entretanto reduzidos a metade.



O Benfica constava desse lote, mas a possibilidade de haver uma inédita eliminatória europeia frente ao rival lisboeta Sporting extinguiu-se com o afastamento ‘encarnado’ frente aos espanhóis do Real Madrid, recordistas de conquistas (15) e vitoriosos nas duas mãos (1-0 fora e 2-1 em casa).



Na terça-feira, os noruegueses do Bodo/Glimt deixaram pelo caminho os italianos do Inter Milão, detentores de três troféus e finalistas vencidos em duas das últimas três edições, ao triunfarem no agregado (5-2), voltando a surpreender na sua estreia na principal competição europeia de clubes.



Provenientes do clima frio do Círculo Polar Ártico, os semifinalistas da Liga Europa em 2024/25, bateram por duas vezes (3-1 em casa e 2-1 fora) os líderes isolados da Serie A, em plena transição de temporada na Noruega



O Bodo/Glimt tinha fechado a fase principal na 23.ª posição, penúltima de continuidade na prova, com os mesmos nove pontos do também apurado Benfica e de Marselha, Pafos e Union Saint-Gilloise, todos afastados do top 24 devido ao saldo de golos, primeiro critério de desempate.



Os escandinavos nunca enfrentaram o Sporting e até venceram FC Porto e Sporting de Braga na época passada para a fase de liga da Liga Europa, enquanto o Real Madrid leva quatro vitórias, um empate e uma derrota perante os ‘leões’, que, em eliminatórias, cederam a duas mãos frente aos espanhóis em 1994/95, na primeira ronda da então designada Taça UEFA.



O Real foi nono classificado na fase principal da Liga dos Campeões, com 15 pontos, a um dos compatriotas do FC Barcelona, do campeão mundial Chelsea, do Sporting e do Manchester City, todos com vagas diretas nos ‘oitavos’.



Os ‘merengues’ poderiam ter atingido esse objetivo sem passar pelo play-off - que disputaram pela segunda edição consecutiva desde a mudança de formato da prova -, mas perderam na visita ao Benfica (4-2), na oitava e última jornada, e viram as ‘águias’ acederem às eliminatórias com um golo do guarda-redes ucraniano Anatoliy Trubin em tempo de compensação.



O sorteio dos ‘oitavos’ e das rondas seguintes realiza-se na sexta-feira, às 11:00 locais (12:00 em Lisboa), em Nyon, na Suíça, com o Sporting a ter estatuto de cabeça de série, devido à presença no top 8 da fase de liga.



Excetuando a chegada aos ‘quartos’ em 1982/83, no seu melhor resultado na antecessora Taça dos Campeões Europeus, o clube lisboeta está pela quarta vez, e segunda seguida, nas eliminatórias da Liga dos Campeões, criada em 1992/93, não tendo ultrapassado os ‘oitavos’ em 2008/09 e 2021/22 e o play-off em 2024/25.



As duas mãos da próxima ronda estão previstas para 10 ou 11 de março e 17 ou 18 do mesmo mês, respetivamente, e o Sporting já sabe que vai jogar a primeira mão fora de casa e a segunda no Estádio José Alvalade.



