Sporting defronta Wisla Plock na corrida aos quartos da Champions de andebol

Concluída a 14.ª e última jornada da fase de grupos, a formação ‘leonina’ totalizou 14 pontos e vai medir forças com o terceiro colocado do Grupo B, que totalizou 18 pontos, em 01 ou 02 de abril (primeira mão), em casa, e 08 ou 09 do mesmo mês (segunda), fora.



Nos outros embates da eliminatória, os polacos do Kielce defrontam os húngaros do Szeged, os franceses do Nantes jogam com os dinamarqueses do GOC e os húngaros do Veszprem enfrentam os franceses do Paris Saint-Germain.



Os alemães do Fuchse Berlim e do Magdeburgo, os dinamarqueses do Aalborg e os espanhóis do FC Barcelona já garantiram um lugar nos quartos de final, ao ficarem nos dois primeiros lugares dos dois agrupamentos.