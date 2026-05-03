Sporting
Benfica
Sporting derrota Benfica e conquista Taça Hugo dos Santos em Basquetebol
Sporting venceu hoje a Taça Hugo dos Santos em Basquetebol pela terceira vez na história, após vitória sobre o Benfica.
A equipa leonina, que já havia vencido o troféu em 2021/22 e 2022/23, que chegou à final, disputada no Multiusos de Gondomar, após eliminar o Imortal (80-71), derrotou o Benfica, que por sua vez havia eliminado a Oliveirense (104-76), por 79-77.
Na contabilidade geral, a equipa da Luz continua a ser recordista, com sete triunfos, à frente de FC Porto com quatro, mais um que Oliveirense e agora Sporting.
Na contabilidade geral, a equipa da Luz continua a ser recordista, com sete triunfos, à frente de FC Porto com quatro, mais um que Oliveirense e agora Sporting.