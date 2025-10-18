Sporting
FC Porto
Sporting derrota FC Porto no Dragão Arena
O Sporting venceu o FC Porto por 82-76, no Dragão Arena, na terceira jornada da fase regular da Liga portuguesa de basquetebol, somando o segundo triunfo na competição e infligindo a segunda derrota consecutiva aos portistas.
Depois dos desaires frente à Oliveirense e ao Benfica, respetivamente, as duas equipas entravam em campo obrigadas a vencer, mas foi o conjunto de Luís Magalhães quem melhor respondeu à pressão.
O Sporting começou o encontro de forma dominadora, abrindo um parcial de 16-1 que obrigou Fernando Sá a pedir um desconto de tempo logo nos minutos iniciais.
A reação portista surgiu com a entrada de Miguel Queiroz, que trouxe maior organização e agressividade à equipa da casa. O FC Porto conseguiu reduzir a diferença para três pontos (13-16), mas o Sporting voltou a ganhar vantagem com um triplo que travou a recuperação ‘azul e branca’.
Os norte-americanos Malik Morgan e Davis-Fleming lideravam o ataque ‘leonino’, enquanto o FC Porto sofreu novo revés com a lesão de Miguel Queiroz, que saiu com queixas no ombro direito. A ausência do capitão teve impacto imediato, e o Sporting chegou ao intervalo a vencer por 42-24, numa primeira parte marcada pela ineficácia ofensiva dos portistas e pelos sucessivos turnovers.
Na segunda metade, o FC Porto regressou com outra atitude, reforçando a defesa e aumentando a intensidade.
A equipa de Fernando Sá reduziu a desvantagem para oito pontos, mas voltou a cometer erros decisivos na gestão da posse de bola, permitindo ao Sporting entrar no último quarto a vencer por 15 pontos (61-46).
No período final, os ‘dragões’ ainda encurtaram distâncias, mas o Sporting controlou o resultado até ao fim, assegurando uma vitória importante fora de casa e reagindo à pesada derrota por 66-103 face ao Benfica na jornada anterior.
Claude Robinson, com 16 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências, liderou os ‘leões’, enquanto Jalen Riley (26 pontos) e Davis-Fleming (18 pontos e 12 ressaltos) foram os mais produtivos no FC Porto.
Jogo no Dragão Arena, no Porto.
FC Porto - Sporting, 76-82.
Ao intervalo: 24-42.
Sob a arbitragem de Julio Anaya, Hugo Silva e Tiago Perdigão, as equipas alinharam:
- FC Porto: Javian Davis (18), Jhonathan Dunn (10), Jalen Riley (26), Wesley Washpun (13) e Marko Filipovity. Jogaram ainda Miguel Maria Cardoso (2), Vladyslav Voytso (5), João Guerreiro e Miguel Queiroz (2).
Treinador: Fernando Sá.
- Sporting: Brandon Johns Jr. (14), Maleeck Harden-Hayes (4), Claude Robinson (16), Malik Morgan (15) e Stephan Swenson (7). Jogaram ainda Malik Bowman, Miguel Correia (4), Rui Palhares (7), Francisco Amarante (11), Diogo Ventura e João Fernandes (4).
Treinador: Luís Magalhães.
Marcha do marcador: 17-24 (primeiro período), 24-42 (intervalo), 46-61 (terceiro período) e 76-82 (resultado final).
Assistência: 979 espetadores.
