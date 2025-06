Sporting dispensa nove na equipa de basquetebol

Nascido em Lisboa, o extremo tem 37 anos e já jogou pela seleção principal de Portugal, sendo filho do norte-americano Arnette Hallman, que atuou no Sporting de 1986 a 1988.De saída dos "leões" está também o extremo/poste norte-americano, de 34 anos, que tinha voltado a Alvalade em 2024, oriundo dos japoneses do Nishinomiya Storks, após ter conquistado uma Supertaça e uma Taça Hugo dos Santos em 2022/23.O base cabo-verdianodespede-se duas temporadas depois, ao passo que o extremo norte-americanoevoluiu um ano sob comando de Luís Magalhães, tal como o compatriotae o francês, ambos postes.Com meia época de ligação ao Sporting esteve o base norte-americano, que tinha jogado pelo FC Porto em 2023/24, sendo que os compatriotas e colegas de setornão passaram dos quatro meses ao serviço do Sporting.Luís Magalhães, de 67 anos, voltou no verão passado ao Sporting, pelo qual venceu um campeonato - o nono e último do clube, cessando um interregno de 39 anos -, três Taças de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça na primeira passagem, de 2019 a 2022.