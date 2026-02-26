Sporting divulga listas de Frederico Varandas e Bruno Sorreluz às eleições

As listas de Frederico Varandas e Bruno Sorreluz, os dois candidatos à presidência do Sporting nas eleições agendadas para o dia 14 de março, foram hoje divulgadas pelos ‘leões’ no seu sítio oficial.

Em relação a Frederico Varandas, que dirige o clube desde 2018 e lidera a Lista B, é acompanhado por Pedro Almeida Cabral, concorrente à sucessão de João Palma na chefia da Mesa Assembleia Geral (MAG), e por João Teives, recandidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Já Bruno Sorreluz, proprietário do restaurante ‘Cantinho do Sá’ e ex-ginasta e basquetebolista do Sporting, lidera a Lista A e apresenta como candidato à liderança da MAG Nelson Nave, enquanto Pedro Pratas é o escolhido para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.

Frederico Varandas era diretor clínico do Sporting quando se candidatou pela primeira vez à presidência do clube, em setembro de 2018, e venceu com 42,32% dos votos, no escrutínio 'leonino' mais participado de sempre, antes de ser reeleito em março de 2022, com votação duplicada (85,8%).

No primeiro ato eleitoral que venceu, ganhou com 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra 36,84% (9.735) de João Benedito, seguindo-se José Maria Ricciardi (14,55%), Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).

Já em março de 2022, foi reeleito presidente com 85,8% (64.509 votos), superando os concorrentes Nuno Sousa (7,3%, 5.408) e Ricardo Oliveira (2,95%, 2.216 votos).

As eleições para os órgãos sociais do Sporting, para um mandato até 2030, estão agendadas para 14 de março, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00.

Candidatos da Lista A:

Conselho Diretivo

Presidente: Bruno Sorreluz.

Vice-presidentes: Miguel de Sousa, João Marques e Liliana de Sousa.

Vogais: Nuno Baião, Tiago de Oliveira, Jorge Pebre, Manuel Belo e Cláudia Lima.

Suplentes: Nuno Manaia Costa, Ricardo Comprido e Nuno Miguel dos Santos.

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Nelson Nave.

Vice-presidente: Alexandre Sobreira.

Secretários: João Bacelar, José Fortes e Filipe Cabral.

Suplentes: João Penha e Manuel da Costa.

Conselho Fiscal e Disciplinar

Presidente: Pedro Pratas.

Vice-presidente: Gerardo Portela.

Vogais: Basílio Quitério, Francisco Alexandre, Paulo Rego, Hugo Moreira e Paulo da Silva.

Candidatos da Lista B:

Conselho Diretivo

Presidente: Frederico Varandas.

Vice-presidentes: André Bernardo, Francisco Salgado Zenha, Maria Serrano e Pedro de Lencastre.

Vogais: Miguel Afonso, Alexandre Ferreira, Miguel Leite, Rodrigo de Almeida, Vasco Matos e Gonçalo de Albuquerque.

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Pedro Almeida Cabral.

Vice-presidente: Miguel Ferreira Vinagre.

Secretários: José Costa Pinto, Ana Rita Calvão e João Pedro de Almeida e Silva.

Suplentes: André Sousa e Henrique Santos.

Conselho Fiscal e Disciplinar

Presidente: João Teives.

Vice-presidente: Pedro Nunes.

Membros efetivos: Pedro Ramos, João Dias, Frutuoso Mateus, Carlos Ramalho e Francisco Batista.
