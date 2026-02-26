Sporting divulga listas de Frederico Varandas e Bruno Sorreluz às eleições

Em relação a Frederico Varandas, que dirige o clube desde 2018 e lidera a Lista B, é acompanhado por Pedro Almeida Cabral, concorrente à sucessão de João Palma na chefia da Mesa Assembleia Geral (MAG), e por João Teives, recandidato à presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.



Já Bruno Sorreluz, proprietário do restaurante ‘Cantinho do Sá’ e ex-ginasta e basquetebolista do Sporting, lidera a Lista A e apresenta como candidato à liderança da MAG Nelson Nave, enquanto Pedro Pratas é o escolhido para a presidência do Conselho Fiscal e Disciplinar.



Frederico Varandas era diretor clínico do Sporting quando se candidatou pela primeira vez à presidência do clube, em setembro de 2018, e venceu com 42,32% dos votos, no escrutínio 'leonino' mais participado de sempre, antes de ser reeleito em março de 2022, com votação duplicada (85,8%).



No primeiro ato eleitoral que venceu, ganhou com 42,32% dos votos (8.717 votantes), contra 36,84% (9.735) de João Benedito, seguindo-se José Maria Ricciardi (14,55%), Dias Ferreira (2,35%), Fernando Tavares Pereira (0,9%) e Rui Jorge Rego (0,51%).



Já em março de 2022, foi reeleito presidente com 85,8% (64.509 votos), superando os concorrentes Nuno Sousa (7,3%, 5.408) e Ricardo Oliveira (2,95%, 2.216 votos).



As eleições para os órgãos sociais do Sporting, para um mandato até 2030, estão agendadas para 14 de março, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa, entre as 09:00 e as 20:00.



Candidatos da Lista A:



Conselho Diretivo



Presidente: Bruno Sorreluz.



Vice-presidentes: Miguel de Sousa, João Marques e Liliana de Sousa.



Vogais: Nuno Baião, Tiago de Oliveira, Jorge Pebre, Manuel Belo e Cláudia Lima.



Suplentes: Nuno Manaia Costa, Ricardo Comprido e Nuno Miguel dos Santos.



Mesa da Assembleia Geral



Presidente: Nelson Nave.



Vice-presidente: Alexandre Sobreira.



Secretários: João Bacelar, José Fortes e Filipe Cabral.



Suplentes: João Penha e Manuel da Costa.



Conselho Fiscal e Disciplinar



Presidente: Pedro Pratas.



Vice-presidente: Gerardo Portela.



Vogais: Basílio Quitério, Francisco Alexandre, Paulo Rego, Hugo Moreira e Paulo da Silva.



Candidatos da Lista B:



Conselho Diretivo



Presidente: Frederico Varandas.



Vice-presidentes: André Bernardo, Francisco Salgado Zenha, Maria Serrano e Pedro de Lencastre.



Vogais: Miguel Afonso, Alexandre Ferreira, Miguel Leite, Rodrigo de Almeida, Vasco Matos e Gonçalo de Albuquerque.



Mesa da Assembleia Geral



Presidente: Pedro Almeida Cabral.



Vice-presidente: Miguel Ferreira Vinagre.



Secretários: José Costa Pinto, Ana Rita Calvão e João Pedro de Almeida e Silva.



Suplentes: André Sousa e Henrique Santos.



Conselho Fiscal e Disciplinar



Presidente: João Teives.



Vice-presidente: Pedro Nunes.



Membros efetivos: Pedro Ramos, João Dias, Frutuoso Mateus, Carlos Ramalho e Francisco Batista.