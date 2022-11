Sporting domina Frankfurt e ganha o seu grupo da Youth League

Em jogo no estádio Aurélio Pereira, na Academia Cristiano Ronaldo, Alcochete, discutia-se o primeiro lugar do grupo e o acesso direto aos oitavos de final, a que o Sporting chega pela segunda vez consecutiva.



Com 14 pontos, os jovens 'leões' estão no grupo dos 16 últimos do torneio, fase a que pode chegar também o FC Porto, segundo do grupo B, atrás do Atlético de Madrid, e que terá de jogar um ‘play-off’ contra uma equipa oriunda do ‘caminho dos campeões’.



O Sporting desde cedo mostrou um cunho mais atacante e determinado, com o resultado final a ser 'escasso' face ao domínio dos juniores portugueses ante os alemães.



O golo aconteceu logo aos 10 minutos, com um remate em jeito de Diogo Cabral, com a bola a entrar junto ao poste mais distante do guarda-redes do Eintracht.



A jogada começou na direita do ataque leonino, com Marco Cruz a romper e centrar para a área do adversário, onde Derek Boakiye-Osei aliviou mal. Atento, Diogo Cabral executou um remate fora do alcance do guarda-redes Luke Gauer.



Aos 35 minutos esteve à vista o 2-0, só que Luke Gauer 'negou' o golo a Rodrigo Ribeiro, que se isolara após um forte arranque em velocidade.



Já na segunda parte, é Diogo Cabral que envia uma bola ao poste, aos 51 minutos, no que foi nova ocasião para resolver de vez o jogo.



Volvidos três minutos, o Eintracht marca, na sequência de um livre, só que o árbitro assinala, bem, fora de jogo a Tim Hannak, o autor do cabeceamento para o fundo das redes de Diego Callai.



Após o 'jogo' das substituições, a meio da segunda parte, manteve-se a mesma tendência de domínio do Sporting, sempre a pressionar o adversário para o seu meio campo.



Aos 69 minutos, foi a vez de Samuel Lino atirar ao poste, e aos 74 Rodrigo Ribeiro fez o mesmo, no que era já o terceiro remate 'aos ferros' dos sportinguistas.



O marcador ficou mesmo em 1-0, mas com a clara sensação que a vitória poderia ter sido mais ampla.



Na quarta-feira, o Benfica, campeão em título, limita-se a cumprir calendário em casa do Maccabi Haifa, por já estar sem hipótese de chegar aos dois primeiros do grupo H, que serão para os sub-19 do PSG e da Juventus.