Sporting e Benfica disputam dérbi lisboeta com líder FC Porto à espreita

À entrada para as cinco rondas finais, os leões estão no segundo lugar e têm 71 pontos (menos um jogo), contra 76 dos dragões, que buscam o primeiro título desde 2021/22, e 69 das águias, terceiras e únicas ainda sem derrotas, condição mantida há 44 partidas - 32 vitórias e 12 empates.



Além de incidir nas contas do primeiro lugar, único de acesso direto à fase de liga da Liga dos Campeões de 2026/27, o dérbi será potencialmente crucial para a definição da segunda posição, que, pelo menos, garante entrada na terceira pré-eliminatória da principal prova europeia de clubes.



O Sporting vem da eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Arsenal, líder isolado da Premier League, tal como o FC Porto foi afastado na mesma ronda da Liga Europa pelos também ingleses do Nottingham Forest, orientados pelo ex-treinador azul e branco Vítor Pereira. Sporting e Benfica enfrentam-se às 18h00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, sob arbitragem de João Pinheiro, da associação de Braga e nomeado como único juiz português para a fase final do Mundial2026.





Duas horas e meia depois, pelas 20h30, o FC Porto mede forças com o Tondela, que está em zona de descida, no 17.º e penúltimo lugar, com 21 pontos, a cinco da vaga de acesso ao play-off de manutenção e a sete da zona de salvação, tendo em atraso a visita ao Sporting, da 26.ª jornada.



Recém-qualificado 15 anos depois para as meias da Liga Europa, na qual enfrentará os alemães do Friburgo, após ter ultrapassado os espanhóis do Betis, o Sporting de Braga recebe o Famalicão também a partir das 20:30, numa altura em que é quarto classificado, com 52 pontos (menos um jogo).



O Famalicão ocupa a quinta posição, que ainda pode dar acesso às provas europeias, e leva 47 pontos, um face ao Gil Vicente, sexto, que perdeu em casa frente ao Vitória de Guimarães (1-0) no sábado, volvida a confirmação da despromoção à II Liga do lanterna-vermelha AVS, dois anos depois da estreia no escalão principal do clube sediado na Vila das Aves.



O programa dominical arranca às 15h30, quando o Arouca, 12.º, com 32 pontos, receber o Estrela da Amadora, 15.º, com 28, um dia antes de o Estoril Praia visitar o Moreirense na partida de conclusão da 30.ª jornada.