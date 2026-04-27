Sporting e Benfica em zona de qualificação para o Mundial de Clubes





(Com Lusa)





Num ranking que conta com as edições de 2024/25 e 2025/26 da ‘Champions’ os ‘leões’, que chegaram aos quartos de final esta temporada, e as ‘águias’, que chegaram ao play-off esta época e aos oitavos na anterior, a serem os únicos representantes lusos.Neste momento, já garantiram a qualificação cinco campeões continentais, o europeu Paris Saint-Germain (França), o sul-americano Flamengo (Brasil), o asiático Al-Ahli (Arábia Saudita) e o africano Pyramids (Egito), além dos mexicanos do Cruz Azul, que venceram a Liga dos Campeões da América do Norte, Central e Caraíbas.O ranking da UEFA é liderado pelo Arsenal, ‘carrasco’ do Sporting na ‘Champions’, seguido do Paris Saint-Germain e do Bayern Munique, equipas que vão disputar as meias-finais da Liga dos Campeões, tal como o Atlético de Madrid, que é oitavo.Sendo que apenas duas equipas de cada país podem apurar-se, o Sporting estaria em zona de qualificação, tal como o Benfica, que seria o último apurado, embora ainda irá haver três campeões europeus que vão ter garantida a qualificação.