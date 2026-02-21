Sporting e Benfica procuram hoje triunfos para pressionarem líder FC Porto

Os ‘leões’ estão a quatro pontos do líder FC Porto e vão defrontar o Moreirense, que segue em sexto, com os bicampeões nacionais a procurarem vencer para pressionarem os ‘dragões’, que entram em campo no domingo, em casa, com o Rio Ave.



O treinador Rui Borges tem algumas ausências na equipa, entre elas do castigado Pedro Gonçalves, mas já vai poder contar com o avançado Luis Suárez, que regressa após suspensão.



Já o Benfica, terceiro a três pontos do Sporting e a sete do FC Porto, recebe o último classificado AFS, formação que vem da primeira vitória no campeonato e que está já a distantes nove pontos do lugar de play-off de manutenção.



Os ‘encarnados’ enfrentam o AVS a meio do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões, com o Benfica a visitar o Real Madrid, na quarta-feira, depois da derrota em casa na primeira mão, por 1-0, num jogo marcado pelos alegados insultos racistas de Prestianni a Vinícius Júnior, que têm marcado a atualidade.



O extremo argentino vai estar fora das opções do técnico José Mourinho para o jogo de hoje, por cumprir castigo.



Os dois rivais de Lisboa entram em campo às 18:00, antes do clássico do Minho, com o Sporting de Braga, quinto classificado, a receber o ‘vizinho’ Vitória de Guimarães, que é oitavo, a oito pontos dos bracarenses.



Também hoje, o Alverca recebe o ‘aflito’ Santa Clara, enquanto o Nacional visita Arouca, num jogo entre duas equipas que querem somar pontos para se distanciarem dos lugares ‘perigosos’ da tabela.

