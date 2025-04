Sporting e Benfica prosseguem duelo pelo título

Os 'leões', que lideram com os mesmos 72 pontos das 'águias', são favoritos na deslocação ao Bessa, para defrontarem os penúltimos classificados, num encontro em que os 'axadrexados' estão no tudo ou nada na luta pela manutenção e os 'verde e brancos' na luta pela revalidação do título.



Na Luz, as ‘aguias’ têm à partida a tarefa mais fácil, ao receberem o 16.º classificado, em posição de play-off de manutenção, mas o empate 2-2 na receção ao Arouca, há duas jornadas, deixa o alerta de que não podem facilitar frente ao AVS.



Além destes dois embates, a jornada, que já ficou marcada com a derrota (2-0) do FC Porto na Amadora, no sábado, prossegue hoje com mais dois jogos: Moreirense-Nacional e Vitória de Guimarães-Rio Ave.