Sporting e Benfica só se podem defrontar na final da Taça de hóquei em patins
O Sporting, detentor do troféu, e o Benfica, líder isolado da fase regular do campeonato nacional, só se podem defrontar na final da Taça de Portugal masculina de hóquei em patins, ditou o sorteio hoje realizado.
No Pavilhão Municipal Patrícia Sampaio, em Tomar, que vai acolher a final a quatro da prova, os ‘leões’ ficaram a saber que vão medir forças com o Póvoa nas ‘meias’, em 25 de abril, às 19:30, já depois de as ‘águias’ serem adversárias do campeão europeu Óquei de Barcelos, a partir das 16:30.
O duelo decisivo realiza-se no dia seguinte, pelas 18:00, numa ‘final four’ sem a presença do FC Porto, bicampeão nacional e recordista de troféus na Taça de Portugal (19), face à eliminação perante o Benfica nos ‘oitavos’.
Os ‘encarnados’ perseguem os ‘dragões’ no palmarés da competição, ao contabilizarem 15 triunfos, contra cinco do Sporting, que reconquistou o cetro na época passada ao fim de 35 anos, e quatro do Óquei de Barcelos.
Na Taça de Portugal feminina, cuja fase final também é discutida apenas por clubes primodivisionários em Tomar, o campeão nacional Benfica, detentor do troféu e recordista de conquistas, com 11 alcançados sucessivamente desde 2013/14, começa por defrontar a Sanjoanense, uma vez vencedora.
Essa meia-final está agendada para 25 de abril, às 14:00, três horas depois do duelo entre Parede e Stuart Massamá, enquanto o jogo decisivo acontece no dia seguinte, pelas 12:00.
