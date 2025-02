Sporting e Benfica tem 11 jogos para decidir o título de campeão

Nesta altura e só atendendo ao campeonato, apesar do empate pontual, há uma ligeira vantagem para a equipa sportinguista com vantagem no confronto direto, uma vitória no jogo da 1.ª volta em Alvalade, por 1-0, com um golo de Geny Catamo.





Também no somatório de golos marcados e sofridos os "leões" estão por cima com um acumulado de 61-20, ou seja, um balanço positivo de 41 golos, enquanto as "águias" apresentam um "score" de 53-18, uma diferença positiva de 35 golos.





Eis os jogos que faltam a cada um dos clubes:





Sporting





Casa - Estoril, Famalicão, Braga, Moreirense, Gil Vicente e Vitória de Guimarães.





Fora - Casa Pia, E. Amadora, Santa Clara, Boavista e Benfica.





Benfica





Casa - Nacional, Farense, Arouca, AFS e Sporting.





Fora - Rio Ave, Gil Vicente, FC Porto, Vitória de Guimarães, Estoril e Braga.





Para além deste quadro de jogos para o campeonato, Sporting e Benfica estão nos quartos de final da Taça de Portugal e, por acréscimo, os encarnados ainda jogam, para já, nos oitavos de final na Liga dos Campeões.