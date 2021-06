Sporting é campeão nacional de futsal

O Sporting sagrou-se este dpmingo campeão português de futsal pela 16.ª vez, ao vencer em casa do Benfica, que defendia o título, por 6-2, no quarto jogo da final.Pauleta (10 minutos), Tomás Paço (10), Pany Varela (11), Alex Merlim (24), Erick (28) e Guitta (36) fizeram os golos do Sporting, com o Benfica, que ainda esteve em vantagem, a marcar por Ivan Chishkala (09) e Rafael Hemni (32).

O Sporting sucede ao Benfica, campeão em 2018/19 - o campeonato de 2019/20 foi cancelado devido à pandemia de covid-19, passando a somar 16 troféus, mais oito dos que os encarnados.