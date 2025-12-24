Sporting
1.ª Liga
Sporting e Casa Pia dão pontapé da saída para a segunda volta
O Sporting e o Casa Pia dão, em 16 de janeiro, o pontapé da saída para a segunda volta da I Liga portuguesa de futebol, iniciando a 18.ª jornada da prova, de acordo com as alterações hoje divulgadas.
Os dois clubes lisboetas, que também abriram a primeira volta, com uma vitória dos bicampeões nacionais (2-0), defrontam-se às 20:15, no Estádio José Alvalade, um dia antes de o Rio Ave receber o Benfica, às 20.30.
Em domingo de eleições presidenciais, no dia 18, o líder FC Porto visita, às 20:30, o Vitória de Guimarães, a única equipa com a qual perdeu esta época para competições nacionais, tendo sido afastado da ‘final four’ da Taça da Liga.
A 19.ª jornada começa na sexta-feira, 23 de janeiro, com o embate entre o Casa Pia e o AVS, e fecha na segunda-feira, 26, com a receção dos ‘dragões’ ao Gil Vicente.
Nessa ronda, o Sporting visita o Arouca, no sábado, às 18:00, e o Benfica recebe o Estrela da Amadora, no domingo, à mesma hora.
Em domingo de eleições presidenciais, no dia 18, o líder FC Porto visita, às 20:30, o Vitória de Guimarães, a única equipa com a qual perdeu esta época para competições nacionais, tendo sido afastado da ‘final four’ da Taça da Liga.
A 19.ª jornada começa na sexta-feira, 23 de janeiro, com o embate entre o Casa Pia e o AVS, e fecha na segunda-feira, 26, com a receção dos ‘dragões’ ao Gil Vicente.
Nessa ronda, o Sporting visita o Arouca, no sábado, às 18:00, e o Benfica recebe o Estrela da Amadora, no domingo, à mesma hora.