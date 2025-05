Sporting e FC Porto ganham em andebol

Em Lisboa, os "leões" encaminharam o trajeto até nova final, tendo vencido as últimas três edições da prova, e chegaram aos nove golos de vantagem para a segunda mão, no domingo em Braga.Contas feitas, a passagem fica praticamente assegurada, em jogo em que Antonio Martínez e Ricardo Brandão foram os melhores goleadores, com nove golos cada.