Sporting e FC Porto têm adversários na FIBA Europe Cup

Os "dragões", vice-campeões nacionais, ainda vão disputar a fase de qualificação da Liga dos Campeões e, por isso, entraram de forma condicional no sorteio, que os colocou no Grupo B, juntamente com os belgas do Giants Antuérpia, que também ainda vão tentar entrar na "Champions", os alemães do Rostock Seawolves e os estónios do Tartu Ulikool Maks & Moorits.



Na qualificação para a "Champions", o FC Porto vai defrontar os húngaros do Falco Szombathely e, em caso de triunfo, jogam com os franceses do Élan Chalon ou os suíços do Friburgo, sendo que um possível adversário na final do Grupo 3 da qualificação vai sair do quarteto formado pelos espanhóis do UCAM Múrcia, pelos polacos do Start Lubin, pelos italianos da Juventus e pelos finlandeses do Karhu Basket.





As equipas que se apurem para a Liga dos Campeões vão ser substituídas na Taça Europa por conjuntos que foram eliminados na fase de qualificação.



Na Liga dos Campeões, o Benfica vai integrar o Grupo H, com os espanhóis do Gran Canária, os franceses do Le Mans Basket e os sérvios do Spartak Subotica.







O Sporting, que caiu nas meias-finais da Liga portuguesa na última época, vão participar pela sexta vez consecutiva na Taça Europa, na qual têm como melhor prestação a chegada aos quartos de final em 2021/22.