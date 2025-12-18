Sporting
Sporting e FC Porto tentam garantir quartos de final da Taça de Portugal
O Sporting, atual detentor da Taça de Portugal de futebol, continua hoje a defesa do título com uma deslocação aos Açores para defrontar o Santa Clara, enquanto o FC Porto recebe o Famalicão, nos oitavos de final.
Os 'leões' procuram fazer o 'bis' na prova e conquistar a 19.ª Taça de Portugal da sua história, tendo agora pela frente o 12.º classificado da I Liga, sendo que o vencedor defrontará o AVS nos quartos de final, depois de os avenses terem batido o Vitória de Guimarães na quarta-feira (1-0).
O encontro está agendado para as 17:45 locais (18:45 em Lisboa).
Às 20:45, o FC Porto, que tem no seu museu 20 Taças de Portugal, a última alcançada em 2023/24, recebe o Famalicão, sexto classificado da I Liga e uma das surpresas da competição.
Um triunfo dos ‘dragões’ abre a porta para o clássico com o Benfica nos ‘quartos’, depois de os ‘encarnados’ terem na quarta-feira vencido no campo do Farense, da II Liga, por 2-0.
União de Leiria e Torreense são as restantes equipas que já asseguraram lugar na próxima eliminatória.
Os oitavos de final ficam fechados em 27 de dezembro, com o duelo entre Lusitano de Évora e Fafe, ambos da Liga 3.
Programa dos oitavos de final:
- Quarta-feira, 17 dez:
- Vila Meã (CP) – União de Leiria (II), 0-1
- Casa Pia (I) - Torreense (II), 1-2
- Vitória de Guimarães (I) - AVS (I), 0-1
- Farense (II) - Benfica (l), 0-2
- Quinta-feira, 18 dez:
- Santa Clara (I) - Sporting (I), 17:45 (18:45 em Lisboa)
- FC Porto (I) - Famalicão (I), 20:45
- Terça-feira, 23 dez:
- Caldas (L3) – Sporting de Braga (I), 18:45
- Sábado, 27 dez:
- Lusitano de Évora (L3) – Fafe (L3), 14:00.
