Sporting e FC Porto tentam garantir quartos de final da Taça de Portugal

Vila Meã (CP) – União de Leiria (II), 0-1

Casa Pia (I) - Torreense (II), 1-2

Vitória de Guimarães (I) - AVS (I), 0-1

Farense (II) - Benfica (l), 0-2

Santa Clara (I) - Sporting (I), 17:45 (18:45 em Lisboa)

FC Porto (I) - Famalicão (I), 20:45

Caldas (L3) – Sporting de Braga (I), 18:45

Lusitano de Évora (L3) – Fafe (L3), 14:00.

Os 'leões' procuram fazer o 'bis' na prova e conquistar a 19.ª Taça de Portugal da sua história, tendo agora pela frente o 12.º classificado da I Liga, sendo que o vencedor defrontará o AVS nos quartos de final, depois de os avenses terem batido o Vitória de Guimarães na quarta-feira (1-0).O encontro está agendado para as 17:45 locais (18:45 em Lisboa).Às 20:45, o FC Porto, que tem no seu museu 20 Taças de Portugal, a última alcançada em 2023/24, recebe o Famalicão, sexto classificado da I Liga e uma das surpresas da competição.Um triunfo dos ‘dragões’ abre a porta para o clássico com o Benfica nos ‘quartos’, depois de os ‘encarnados’ terem na quarta-feira vencido no campo do Farense, da II Liga, por 2-0.União de Leiria e Torreense são as restantes equipas que já asseguraram lugar na próxima eliminatória.Os oitavos de final ficam fechados em 27 de dezembro, com o duelo entre Lusitano de Évora e Fafe, ambos da Liga 3.- Quarta-feira, 17 dez:- Quinta-feira, 18 dez:- Terça-feira, 23 dez:- Sábado, 27 dez: