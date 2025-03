Sporting e FC Porto visitam Águas Santas e Marítimo na Taça de andebol

Os ‘leões’, 18 vezes vencedores do troféu, incluindo as três últimas, e ‘carrascos’ do Benfica nos oitavos de final (41-36), disputam a presença nas ‘meias’ no recinto da equipa maiata, que conquistou a prova em 2001/02.



O vencedor deste embate vai enfrentar numa eliminatória a duas mãos, em 15 e 18 de maio, o vencedor do jogo, em Braga, entre ABC, 12 vezes campeão, a última das quais em 2016/17, e o Almada, o único resistente do segundo escalão.



Ainda de acordo com o sorteio de hoje, o FC Porto, que ergueu nove vezes o troféu, disputa no terreno do Marítimo um lugar na fase seguinte, no qual vai defrontar quem levar a melhor do encontro entre Vitória de Guimarães e Avanca.



A 53.ª edição da Taça de Portugal de andebol tem a final marcada para 07 de junho, às 17:00, em Santo Tirso, que acolhe o jogo decisivo, depois de o modelo competitivo deixar de contemplar a realização de uma ‘final four’.