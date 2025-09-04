Sporting e Jeremiah St Juste em diferendo
Jeremiah St. Juste e o Sporting estão em rota de colisão. Na quarta-feira à noite, o defesa publicou um texto a dar as sua versão dos factos a propósito da despromoção à equipa B. Os Leões reagiram em comunicado na manhã desta quinta-feira desmentindo "categoricamente insinuações graves" do futebolista.
St. Juste apagou a publicação da rede social Instagram.
Já o Sporting diz que "a decisão técnica foi pessoalmente transmitida ao jogador na Academia " e que "não deixará de recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objectivos da equipa".
Já o Sporting diz que "a decisão técnica foi pessoalmente transmitida ao jogador na Academia " e que "não deixará de recorrer a todos os mecanismos legais ao seu dispor para, em sede própria, repor a verdade e garantir a estabilidade necessária para a concretização dos objectivos da equipa".