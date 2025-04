Sporting e Rio Ave abrem "meias" da Taça

Líder isolado da I Liga com três pontos de avanço sobre o Benfica, que na quarta-feira visita o Farense e pode igualar os "leões" no topo, o Sporting é claramente favorito na receção aos vila-condenses, 12.ºs do campeonato, no jogo da primeira mão da meia-final.



Para o seu próximo embate, o Sporting, que já ergueu o troféu 17 vezes e procura a sua 31.ª presença no embate decisivo, recupera Hjulmand e Maxi Araújo, que ficaram de fora do triunfo por 3-0 na visita ao Estrela da Amadora, no sábado, por castigo.



Ausentes, por motivos físicos, continuam Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Daniel Bragança e João Simões, tal como Morita, a contas com um traumatismo no pé esquerdo.



O Rio Ave, que esteve em duas finais, em 1983/84 e 2013/14, soma três derrotas consecutivas no campeonato, apresentando-se, em Lisboa, "reforçado" com os regressos do goleador brasileiro Clayton e do médio turco Demir Tiknaz, ambos depois de cumprirem castigo.



Caminhada até aqui



No seu percurso na Taça, o Sporting começou por ir vencer, ainda sob o comando de Ruben Amorim, ao terreno do Portimonense, por 2-1, seguindo-se, com João Pereira ao "leme", a goleada em casa por 6-0 ao Amarante, da Liga 3, e o sofrido triunfo por 2-1 na receção ao Santa Clara, resolvido com um golo de Viktor Gyökeres, no prolongamento.



Já com Rui Borges como treinador, os "leões" asseguraram a presença nas meias-finais ao vencerem por 1-0 no terreno do Gil Vicente, graças a um remate do belga Zeno Debast.



O Rio Ave chegou a esta fase depois de três rondas a jogar fora e, por duas vezes, com empates no tempo regulamentar.