Sporting. Eduardo Quaresma falha início de preparação para a Taça de Portugal

Depois do jogo frente ao AFS, o Sporting iniciou a preparação para mais uma eliminatória da Taça de Portugal. A equipa treinada por Rui Borges fez trabalho de recuperação, com Eduardo Quaresma, titular na última partida do campeonato, a falhar o treino desta segunda-feira.





"Após o desafio de ontem na Vila das Aves, a equipa principal de futebol do Sporting Clube de Portugal regressou ao trabalho na Academia Cristiano Ronaldo. Como habitualmente, os titulares da partida frente ao AFS SAD fizeram recuperação, com excepção de Eduardo Quaresma, entregue à Unidade de Performance", pode ler-se no sítio oficial do Sporting





O jogador é a última lesão numa longa lista de problemas físicos que o clube de Alvalade tem tido nos últimos meses. Eduardo Quaresma iniciou a partida frente ao AFS mas acabou por ser substituído, por Matheus Reis, ao intervalo com queixas.





O defesa junta-se assim a Pedro Gonçalves, Nuno Santos, Geny Catamo, Hidemasa Morita, Daniel Bragança, Jeremiah St. Juste, João Simões e Morten Hjulmand, todos nos cuidados clínicos do Sporting.







O Sporting prepara a partida dos quartos-de-final da Taça de Portugal, prova em que foi finalista na temporada passada. A equipa de Rui Borges vai até Barcelos defrontar o Gil Vicente, num jogo que tem início às 20h45, na próxima quinta-feira, com transmissão em direto na RTP1.