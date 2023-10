Sporting em jogo de risco com a Atalanta

No Estádio José Alvalade, a equipa lisboeta defronta o atual quinto classificado da Serie A, naquela que será a terceira vez que os dois emblemas se encontram nas competições europeias.



Na primeira ronda, o Sporting foi à Áustria bater o Sturm Graz, por 2-1, enquanto a Atalanta venceu em Bergamo os polacos do Rakow, por 2-0.



Por isso mesmo, as duas equipas vão pisar o relvado de Alvalade empatadas na tabela, num grupo em que o primeiro lugar dá acesso direto aos oitavos de final da Liga Europa, enquanto o segundo obriga à disputa de um play-off para seguir em frente na competição, já com as equipas relegadas da Liga dos Campeões.



Uma vitória deixa a equipa de Rúben Amorim lançada para esse objetivo, embora tenha uma baixa de peso no encontro, com o capitão Sebastien Coates ausente devido a lesão.



Em 1963/64, o Sporting eliminou a Atalanta na primeira ronda da extinta Taça das Taças, mas os italianos ‘vingaram-se’ em 1987/88, também na mesma competição, mas nos quartos de final.



O Sporting-Atalanta está agendado para as 17h45.



No outro encontro do grupo, à mesma hora na Polónia, Rakow e Sturm Graz vão tentar somar os primeiros pontos na prova e continuar com possibilidades reais de chegarem ao apuramento.