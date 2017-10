Sporting em Oleiros com oito jogadores da equipa B

Lusa 12 Out, 2017, 16:07 / atualizado em 12 Out, 2017, 16:07 | Sporting

Numa lista de 18 jogadores, Jorge Jesus integrou um grupo habituado aos jogos na equipa B, na II Liga, nomeadamente o guarda-redes Stojkovic, os defesas Kiki e Demiral, os médios Jovane e Ary Papel, e os avançados Ponde, Rafael Leão e Gelson Dala.



O grupo fica completo com Salin, André Pinto, Ristovski, Jonathan Silva, Bruno César, Iuri Medeiros, Palhinha, Petrovic, Mattheus Oliveira e Podence, jogadores menos utilizados no plantel principal.



Da equipa habitualmente titular e daquela que defrontou no último jogo o FC Porto, no Estádio José Alvalade (0-0), Jorge Jesus conta para o jogo de hoje apenas com o lateral-esquerdo Jonathan Silva, que foi chamado ao ‘clássico’ face à lesão de Fábio Coentrão.



Assim, Rui Patrício, Coates, Coentrão, Mathieu, Piccini, Bruno Fernandes, William Carvalho, Battaglia, Acuña, Gelson Martins, Alan Ruiz e Bas Dost falham a estreia dos ‘leões’ na Taça de Portugal.



O jogo de hoje, no Estádio Municipal de Oleiros, diante da equipa da casa, do Campeonato de Portugal, tem início às 20:15, com arbitragem de Gonçalo Martins, da Associação de Vila Real.







Lista de 18 convocados:



- Guarda-redes: Salin e Stojkovic.



- Defesas: André Pinto, Ristovski, Kiki, Demiral e Jonathan Silva.



- Médios: Mattheus Oliveira, Petrovic, Iuri Medeiros, Palhinha, Jovane, Ary Papel e Bruno César.



- Avançados: Rafael Leão, Podence, Gelson Dala e Ponde.