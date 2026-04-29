Sporting empata com Aalborg na primeira mão dos `quartos` da `Champions` de andebol

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os `leões`, que ao intervalo estavam empatados 16-16, chegaram a ter cinco golos de vantagem na segunda parte, mas a reação dos dinamarqueses levou a que a partida terminasse com nova igualdade.

A partida da segunda mão, na Dinamarca, está marcada para a próxima quarta-feira, dia 06 de abril, pelas 19:45 (horas de Lisboa), com o vencedor da eliminatória a garantir uma vaga na `final a quatro` que se disputa em Colónia, na Alemanha, nos dias 13 e 14 de junho.

Depois de terem `caído` nos quartos de final na época passada, frente aos franceses do Nantes, os `verdes e brancos` voltam a tentar tornar-se a primeira equipa lusa a atingir a `final four` da `Champions`, sendo que, no anterior formato, sem uma `final a quatro` concentrada, o ABC de Braga foi finalista vencido em 1993/94, face aos espanhóis do TEKA Santander.