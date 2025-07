Sporting empata com Farense à porta fechada no estágio algarvio

Numa partida com duas partes de 35 minutos, realizada na unidade hoteleira onde o Sporting esteve a estagiar, o ala moçambicano Geny Catamo deu vantagem aos ‘leões’ e o extremo André Candeias igualou para os algarvios.



O conjunto orientado por Rui Borges alinhou com Francisco Silva, Fresneda, Diomande, St. Juste, David Moreira, Geny Catamo, Kochorashvili, João Simões, Rayan Lucas, Alisson Santos e Rodrigo Ribeiro, de acordo com nota divulgada no sítio oficial do emblema ‘leonino’ na Internet.



Ricardo Esgaio e Diogo Travassos também foram utilizados nos bicampeões nacionais, que contabilizam duas vitórias, três empates e uma derrota na pré-época 2025/26.



Para concluir o estágio algarvio, o Sporting defronta ainda hoje, às 20:00, no Estádio Algarve, o Sunderland, recém-promovido ao primeiro escalão inglês.



A equipa ‘leonina’ estreia-se oficialmente em 31 de julho, também no Estádio Algarve, frente ao Benfica, em jogo da Supertaça Cândido de Oliveira.



Já o Farense, orientado pelo novo treinador Silas, regista duas vitórias, dois empates e duas derrotas na pré-temporada, iniciando a II Liga no fim de semana de 09 e 10 de agosto com uma visita ao reduto da Oliveirense.