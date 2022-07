Sporting empata com Union Saint-Gilloise

No quarto dia do estágio algarvio, e com o mais recente reforço, Francisco Trincão, a assistir ao jogo na bancada, os `leões` deram melhores indicações nos primeiros 25 minutos e abriram o marcador por Porro, de grande penalidade (19), com resposta de Ross Sykes na segunda parte (50).

Para defrontar os vice-campeões da Bélgica, Ruben Amorim optou por uma equipa recheada de jovens valores, alguns deles ainda sem presença confirmada no plantel principal.

O `onze` incluiu três reforços: o guarda-redes Franco Israel e os médios Morita e Fatawu, este a fazer o corredor esquerdo no habitual 3x4x3 `leonino`.

Depois de um início de jogo relativamente equilibrado, o Sporting começou a assumir um ascendente, que se intensificou a partir dos 15 minutos, quando a pressão alta dos portugueses resultou num remate de Marcus Edwards, que o guardião Lucas Pirard defendeu para o poste (16).

Logo depois, o japonês Morita, com um grande passe, `descobriu` Edwards na grande área e o extremo inglês foi travado em falta para grande penalidade, que o espanhol Pedro Porro converteu para abrir o marcador (19).

O Sporting manteve-se `por cima` e, aos 25, o ponta de lança Chermiti podia ter aumentado a vantagem, aproveitando um corte errado de um defesa do Saint-Gilloise, mas Pirard defendeu a tentativa com o corpo.

O jogo serenou e as oportunidades escassearam, panorama que mudou no início do segundo tempo, quando Franco Israel evitou um remate de Lapoussin mas, na sequência do canto seguinte, foi impotente para travar o remate de `ressaca` de Ross Sykes (50).

Ruben Amorim foi refrescando a equipa com mais jogadores, incluindo o reforço Rochinha, que tentou trazer mais velocidade ao ataque, embora sem grandes efeitos num jogo em que o guardião suplente André Paulo ainda se evidenciou, dando o `corpo ao manifesto` para evitar o golo de Dony (80).

O Sporting, que soma três vitórias e dois empates na pré-época, volta à ação já na quinta-feira, defrontando os espanhóis do Villarreal no Estádio Algarve (21:00).

Jogo disputado no Estádio da Belavista, no Parchal, Lagoa.

Sporting - Union Saint-Gilloise, 1-1.

Ao intervalo: 1-1.

Marcadores:

1-0, Pedro Porro, 19 minutos (grande penalidade).

1-1, Ross Sykes, 50.

Equipas:

- Sporting: Franco Israel, Luís Neto, Coates, Nazinho, Pedro Porro, Morita, Mateus Fernandes, Fatawu, Marcus Edwards, Luís Gomes e Youssef Chermiti. Jogaram ainda: André Paulo, Rochinha, Diogo Travassos, Renato Veiga e Dário Essugo.

Treinador: Ruben Amorim.

- Union Saint-Gilloise: Lucas Pirard, Loic Lapoussin, Ross Sykes, Christian Burgess, Van der Heyden, Bart Nieuwkoop, Cameron Puertas, Lazare Amani, Simon Adingra, Dante Vanzeir e Eckert-Ayensa. Jogaram ainda Casper Nielsen, Senne Lynen, Guillaume François, Teddy Teuma, Arnaud Dony, Ilyes Ziani, Viktor Boone, Mohamed Salah e Ismael Kandouss.

Treinador: Karel Geraerts.

Árbitro: Hélder Carvalho (AF Santarém).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Ross Sykes (18), Lazare Amani (24), Fatawu (35) e Luís Neto (75).

Assistência: Cerca de 500 espetadores.

.