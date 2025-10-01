Sporting empata em Nápoles na segunda jornada da UEFA Youth League

No Estádio Giuseppe Piccolo, nos arredores de Nápoles, Flávio Gonçalves deu vantagem aos ‘leões’ aos 39 minutos, aproveitando um ‘brinde’ do guarda-redes rival, mas Andrea Caucci acabou por repôr a igualdade, aos 54, apesar da superioridade de equipa lisboeta.



O Nápoles até acabou por ter mais posse de bola, mas foi o Sporting, de longe, que mais vezes chegou à baliza napolitana e mais perto esteve de chegar ao segundo golo.



Depois do 3-2 na receção ao Kairat na estreia, o Sporting acaba por deixar dois pontos em Itália e passa a somar quatro, enquanto o Benfica, que na terça-feira foi a Inglaterra perder com o Chelsea (5-2) segue com três.