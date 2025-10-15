Sporting empata na Suécia e confirma passagem aos oitavos da Taça Europa feminina

Depois do triunfo em Alcochete, por 3-0, por culpa dos golos de Madison Haugen, Carolina Santiago e Flor Bonsegundo, as ‘leoas’ estiveram hoje a vencer em dois momentos, só que acabaram por deixar fugir as vantagens mínimas, mas sem colocar em causa o apuramento para a próxima fase.



Em Malmö, as vice-campeãs portuguesas colocaram-se na frente do marcador, por intermédio de Cláudia Neto, quando decorria o minuto 29, uma vantagem que viria a ser anulada no início do segundo tempo, face ao remate certeiro de Maja Johansson (47).



Dez minutos depois, Carolina Santiago voltou a colocar as ‘verdes e brancas’ no comando da partida, só que Filippa Sjostrom (62) repôs nova igualdade com que terminou o desafio.



O emblema ‘leonino’ ruma, agora, aos oitavos de final, com esta edição de estreia da Taça Europa a disputar-se até ao último jogo no formato de eliminatórias.



Ainda hoje, o Sporting de Braga vai tentar seguir o mesmo caminho do Sporting, na receção às belgas do Anderlecht, após uma igualdade a um golo no desafio da primeira mão.