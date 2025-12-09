Sporting empata na visita ao Bayern Munique na UEFA Youth League

Os ‘leões’ terminam a fase de liga sem qualquer derrota e com 12 pontos (três vitórias e três empates), mas ficam fora do top-6, posições que cruzam nos 16avos de final, eliminatória a uma mão (03/04 de fevereiro de 2026), com as equipas entre as posições 17.ª e 22.ª.



No FC Bayern Campus, a equipa júnior dos ‘leões’ não teve um bom começo e aos sete minutos já perdia, num lance em que o árbitro entendeu existir falta de Atanasio na área e Yll Gashi adiantou os bávaros, de grande penalidade.



Gashi ainda esteve no segundo golo do Bayern Munique, aos 16 minutos, num lance em que Miguel Gouveia defendeu um primeiro remate e, na recarga, Maycon Cardozo fez o segundo, mas o Sporting reduziu pouco depois, aos 20, por Gabriel Silva.



O avançado dos ‘leões’ seria peça fundamental no empate alcançado pelo Sporting, ao marcar o canto que reduziu para 3-2 – depois de o Bayern ter feito o terceiro golo no início da segunda parte, pelo ucraniano Bohdan Olychenko (46) – e estar, nos descontos, no golo do empate.



O segundo e terceiro golos do Sporting tiveram assistência de ‘Gabi’ Silva, mas o herói improvável foi o central e capitão Lucas Taibo, com um ‘bis’, ao cabecear livre de marcação (79 minutos) e ao aparecer na área a aproveitar uma sobra (90+5).



Nos 16avos de final, cujo sorteio decorrerá na sexta-feira, o Sporting defrontará fora uma das 10 equipas a sair da terceira eliminatória do ‘caminho dos campeões’, no qual se encontra o FC Porto.



Os ‘dragões’, vice-campeões nacionais, têm missão quase impossível na quarta-feira, em jogo em que visitam os espanhóis do Betis, depois de terem perdido na primeira mão em casa por volumosos 4-0.



Também na quarta-feira, o Benfica, na fase de liga, defronta no Seixal o Nápoles, com os ‘encarnados’, que entraram para a ronda em quinto lugar, a dependerem apenas de si para terminarem entre os seis primeiros.

