Sporting empresta Alexandre Brito aos campeões do Chipre

“O Pafos FC tem a satisfação de comunicar que assinou com Alexandre Brito, por empréstimo do Sporting CP para a época de 2025/26”, refere o clube campeão, com os portugueses Pêpê Rodrigues, Pedro Pelágio, Kevin Nhaga e Domingos Quina.



Alexandre Brito, que participou em 16 jogos do Sporting B, ainda se sagrou campeão nacional pelos ‘leões’, depois de ter jogado um jogo na I Liga, no empate a 2-2 com o AVS, além de ter sido opção num jogo da Taça e em outro na Liga dos Campeões.