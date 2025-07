Sporting empresta Biel ao Atlético Mineiro

“Biel é o novo reforço 'alvinegro'. Com 24 anos e passagem de destaque recente pelo Bahia, o atacante, que pertence ao Sporting, chega ao 'galo' por empréstimo válido por um ano”, informou o Atlético Mineiro.



O extremo, que tem contrato com o Sporting até junho de 2029, foi contratado ao Bahia em fevereiro, tendo disputado sete jogos pelo clube lisboeta (apenas um a titular) em 2024/25, o suficiente para conquistar o título português e a Taça de Portugal.



O Atlético Mineiro ocupa o nono lugar no campeonato brasileiro, a 14 pontos de distância do líder Cruzeiro, treinado pelo português Leonardo Jardim, que tem mais dois jogos realizados, após 16 jornadas.