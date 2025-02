Sporting empresta guarda-redes Kovacevic ao Legia Varsóvia até ao final da época

Contratado em junho de 2024 aos polacos do RKS Rakow, Kovacevic, de 26 anos, assinou um contrato com o campeão nacional até 30 de junho de 2029, mas com a chegada do internacional luso Rui Silva, no último mercado de inverno, acabou por ficar sem espaço para ter minutos na equipa comandada por Rui Borges.

Defendeu a baliza `leonina` em 10 encontros, sendo que já não era aposta inicial desde 05 de dezembro de 2024, quando perdeu a titularidade para o uruguaio Franco Israel.

No atual quarto classificado do campeonato polaco, vai ser companheiro de equipa dos portugueses Rúben Vinagre, hoje contratado em definitivo aos `leões`, após empréstimo, e Claude Gonçalves.