Sporting empresta jovem médio Samuel Justo ao Casa Pia

O internacional sub-19, que marcou presença no Campeonato da Europa desse escalão este ano, no qual Portugal atingiu a final, perdida para a Itália, vai assim ter a primeira experiência na elite do futebol português, após iniciar o percurso sénior no Sporting B.



Samuel Justo está há 10 anos na formação 'verde e branca' e, já esta temporada, jogou três partidas na Liga 3, depois de apontar três golos em 22 jogos pela turma secundária sportinguista na época transata, além de encontros pelos juniores e pelos sub-23.



O centrocampista torna-se no nono reforço às ordens do treinador Filipe Martins nesta temporada, juntando-se aos alas direitos André Geraldes (ex-Maccabi Telavive, Israel) e Gaizka Larrazabal (ex-Real Saragoça, Espanha), ao defesa central Duplexe Tchamba (ex-Sonderjyske, Dinamarca), ao ala esquerdo Tiago Dias (ex-Feirense), aos médios Rafael Brito (ex-Benfica) e Pablo Roberto (ex-Vila Nova, Brasil), ao extremo Jajá (ex-Athletico Paranaense, Brasil) e ao ponta de lança Fernando Andrade (ex-FC Porto) nessa lista.



Por outro lado, o Casa Pia registou as saídas do guarda-redes João Bravim (Santa Clara), do defesa direito Lucas Soares (Santa Clara), do central Léo Bolgado (Leixões), do ala esquerdo Derick Poloni (Eldense, Espanha), dos médios Cuca (União de Leiria), Afonso Taira (Al Kholood, Arábia Saudita), Yan Eteki (Alcorcón, Espanha) e Diogo Pinto (Olímpia Ljubljana, Eslovénia) e do avançado Takahiro Kunimoto (Johor FC, Malásia) do plantel.



O Casa Pia visita o reduto do líder Boavista, em jogo a contar para a terceira jornada da I Liga portuguesa de futebol, no domingo, pelas 15:30, no Estádio do Bessa, no Porto.