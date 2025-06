Sporting empresta Koindredi ao Basileia

”, refere o Basileia na sua página oficial.Koindredi chegou ao Sporting no final de janeiro de 2024, ainda com Ruben Amorim como treinador, proveniente do Estoril Praia, e assinou com os "leões" um contrato válido até 2028, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.O médio esteve em oito jogos dos "leões", com poucos minutos somados e apenas uma vez titular.A carreira do jogador foi feita entre a formação do Lens e do Valência, no qual chegou a alinhar pela equipa principal, antes de ser cedido em 2022/23 ao Real Oviedo, do qual saiu na época seguinte para o Estoril Praia.Na última temporada, o médio esteve emprestado pelo Sporting aos também suíços do Lausana, com 36 jogos disputados e um golo.