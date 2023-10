Sporting entra a ganhar na Liga Europeia de andebol

No Pavilhão João Rocha, em Lisboa, os "leões" conseguiram uma robusta vitória sobre o Chrobry Glogow, da Polónia, por 37-20, e já lideram o Grupo A.Para o Grupo B, os bracarenses foram à Eslováquia ganhar por 34-26 e, em França, para a ‘poule’ H, o Benfica perdeu com o Nantes por 37-28.Perante pouco público, o Sporting não teve dificuldade em ganhar ao inexperiente Chrobry Glogow, que só tinha estado nas competições europeias por duas vezes na sua história, a última das quais há 16 anos.Ao intervalo, os sportinguistas já comandavam por 20-7, embalando depois para um resultado final francamente desnivelado.O espanhol do Sporting Jan Gurri apontou sete golos e foi o melhor marcador do encontro.Em Nantes, o Benfica, vencedor da competição há duas épocas, não conseguiu resistir ao clube local, do antigo benfiquista Alexandre Cavalcanti.O ambiente foi intenso na H Arena, o que ajudou claramente a equipa da casa, apesar da boa réplica dos lisboetas, que estavam empatados a 4-4 no arranque da partida.





Quanto ao ABC, foi à Eslováquia bater o MSK Povazska Bystrica por oito golos de diferença.



De regresso à Europa após sete anos, os bracarenses estão em alta, já que na ronda de qualificação tiveram de ganhar aos eslovenos do RK Trimo Trbnje.