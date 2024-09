Sporting entra com "mão direita" na champions de andebol e vence Wisla Plock

Se os 10 golos do internacional português foram importantes para o triunfo, as defesas do guardião egípcio, de 32 anos, acabaram por ser determinantes uma vez que nunca permitiram que os polacos se aproximassem da liderança do marcador.A jogar em casa, o Sporting entrou melhor no encontro, obrigando os polacos a correr atrás do resultado e a cometer erros, como o da expulsão de Zlota Szita, por ter travado um contra-ataque dos leões.Se a estatística coloca os irmãos Costa como obreiros deste resultado, não é menos verdade que a força mental da equipa foi tão decisiva como as defesas do guarda-redes Aly.Aliás, o Wisla Plock chegou à igualdade (9-9), mas a formação de Alvalade não se atemorizou e manteve o plano de jogo delineado, colocando jogadores nas costas da defesa polaca, seja pelos remates dos laterais, como dos cruzamentos destes para servir os pontas e pivôs.Os três golos de vantagem trazidos do intervalo conferiam uma ligeira tranquilidade ao Sporting, mas mantinham Wisla Plock no jogo.Com os campeões nacionais a entrarem a todo o gás, os golos Orri Thorkelsson (2) e Martim Costa aumentaram para seis esta vantagem. Mas, uma reação rápida do Wisla Plock anulou esta fuga e foi mantendo o resultado no lume brando dos três golos.Ao sentir a vitória fugir, os polacos começaram a fazer valer o aspeto físico e o jogo foi aquecendo, com muito contacto físico, muitos agarrões, e mais uma vez o Sporting soube controlar-se emocionalmente. Não respondeu a este tipo de jogo, manteve-se concentrado e os golos foram aparecendo.Com o importante apoio do público e a vencer por sete golos a cinco minutos do final do encontro (32-25), o Sporting tirou ligeiramente o pé acelerador e acabou por ganhar por 34-29.Jogo realizado no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.Sporting -- Wisla Plock, 34-29.Ao intervalo: 17-14.Sob a arbitragem dos dinamarqueses Mads Hansen e Jesper Madsen, as equipas alinharam e marcaram:- Sporting (34): Aly, Edy Silva, Francisco Costa (6), Natán Suarez (3), Salvador Salvador (3), Mamadou Gassamá (5) e Martim Costa (10). Jogaram ainda: André Kristensen, Pedro Portela, Jan Gurri (1), Pedro Martínez, William Hoghielm (2), Orri Thorkelsson (3), Diogo Branquinho (1), João Gomes e Christian Moga.Treinador: Ricardo Costa.- Wisla Plock (29): Viktor Hallgrimsson, Thomas Piroch (2), Miha Zarabec (1), Dawid Dawydzik (1), Lovro Mihic (3), Zlotan Szita (2) e Tim Cokan. Jogaram ainda: Mirco Alilovic, Michal Daszek (7), Mitja Janc (3), Przemyslaw Krajewski (4), Leon Susnja, Grego Fazekas (6) e Mirsad Terzic.Treinador: Xavi Sabaté.





Assistência: Cerca de 2.200 espetadores.